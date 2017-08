Nahas sobre el escándalo en el Ipvu: "no tenemos ninguna prueba para aportar"

El presidente de la Cámara Argentina de Costrucción, Mario Nahas, se refirió al escándalo que involucra al Instituto Provincia de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvu) y aseguró que desde la entidad que preside no tienen ninguna prueba para aportar a la Justicia.

"No somos ni tenemos el poder de jueces para juzgar lo que hicieron. No sabemos qué acto que esté fuera de la parte judicial le cabe a esta causa, pero no avalaremos este tipo de situaciones. Que la Justicia actúe; si tuvieramos algún tipo de prueba para portar, lo haríamos pero no la tenemos", dijo Nahas en una charla con Panorama Tucumano.

"La obra pública del Ipvu siempre estuvo dividada", señaló Nahas



Nahas defendió la gestión de Gustavo Durán al frente del Ipvu. Sin embargo, advirtió que si hubo irregularidades tendrá que someterse a un proceso judicial: "entre 2004 y 2014 se hicieron 38.000 viviendas, algo que nunca había ocurrido en la provincia. Pero si Durán se ha equivocado, tiene que tener las consecuencias que corresponde".



Además, afirmó que nunca estuvieron al tanto de sobornos en la obra pública: "particularmente desde la cámara nunca se acercaron con algún pedido de estas características. Nunca toleraríamos algo así". "No recuerdo que empresa hubiese una empresa que no haya participado de las licitaciones del Ipvu. En total fueron 100. Por supuesto que siempre hay una empresa más beneficiada que otra", añadió.

Durán admitió que la constructora de su cuñado trabaja para el Ipvu



"En Tucumán jamás existió un sobreprecio en las obras porque siempre trabajamos con el piso del metro de cuadrado que establece la Secretaría de Vivienda y Hábitat", concluyó.