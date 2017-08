¡Natacha al ataque! la mediática rompió el acuerdo legal y publicó más audios de Diego Latorre

El escándalo Jaitt-Latorre volvió a resonar y encendió la polémica. La mediática decidió romper el pacto de no agresión que había firmado con la pareja y difundió nuevos audios de Whatsapp -que después eliminó-.

Natacha compartió en su cuenta de Twitter mensajes que intercambió con el periodista, cuando tuvieron el affaire. Pero antes de publicarlos advirtió: "preparando 40 audios. Nadie se preocupó. Mi abogado no firmó. Tomá, acá te doy más cámara (dirigido a Yanina, la esposa del ex futbolista)", publicó infobae.com.

No fue homologado el acuerdo, y la dilatación *tose* me agota. Ya no pierdo mi tiempo.