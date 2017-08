Increparon a Patricia Bullrich en el Senado por la desaparición de Santiago Maldonado

BUENOS AIRES.- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó hoy una fuerte polémica con senadores justicialistas que consideraron que Santiago Maldonado fue víctima de "desaparición forzada de personas" y rechazó que el Gobierno sea comparado "con la dictadura militar".

La polémica comenzó cuando la funcionaria brindó un informe sobre el caso en el Senado y fue increpada por el senador chubutense Juan Pais (PJ-FPV), quien aseguró que el de Maldonado es un caso de "desaparición forzada de persona", en el marco de la exposición de Bullrich sobre la situación del joven, que permanece desaparecido desde el 1 de agosto, ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado.

"El juez Otranto tiene la causa por habeas corpus", destacó la funcionaria, y dijo que por eso el ministerio aplica "el protocolo de persona extraviada, por pedido" del magistrado.

Bullrich sostuvo tener "entre las hipótesis la desaparición forzada" y refutó a Pais y a los senadores del PJ-FPV que también la increparon por la "demonización" de la comunidad mapuche, al expresar: "yo les pido a ustedes que abran la cabeza y no se queden en eso. Todas las hipótesis pueden ser válidas".

La ministra pidió que no se tome "como única hipótesis" la "desaparición forzada" en el caso Maldonado y destacó que "no sabemos a ciencia cierta si estaba en el lugar o no", en alusión a los testimonios que reportaron que el joven participó de la protesta mapuche en la ruta 40 de Chubut, desalojada por Gendarmería.

"Tirarle la responsabilidad al gendarme, echarle la culpa que no está probada, no lo voy a hacer, me la banco yo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que siempre se ha hecho en el país, toda la vida han hecho lo mismo", aseveró la ministra durante su exposición.

"Una barbaridad"

Otro de los momentos de tensión se registró cuando la ministra le advirtió al senador Ruperto Godoy (PJ-FPV) que "de ninguna manera vamos a aceptar que nos compare con la dictadura militar", porque "eso es una barbaridad".

La funcionaria sostuvo que "una vez que la Gendarmería es agredida y atacada en la ruta 40", durante el desalojo de la protesta mapuche del 1ro. de agosto, el juez federal Guido Otranto ordenó ingresar a la comunidad y "las únicas armas que se utilizaron fueron escopetas con balas antitumulto y no se utilizó ningún tipo de armas de calibre o de fuego".

"En ningún momento hubo una situación como la que usted está describiendo, de que se quemó todo, que hubo una situación de represión, que se agredieron niños, es absolutamente falso. Hubo un operativo de uso racional de la fuerza. Uso mínimo de la fuerza", aclaró la ministra al senador Godoy.

Bullrich también tuvo un fuerte cruce con la senadora del peronismo pampeano Norma Durango por la designación de Pablo Noceti en la Jefatura de Gabinete del ministerio a su cargo, pese a que fue abogado defensor de ex represores de la dictadura militar.

"El doctor Noceti es un gran profesional. Muchos han tenido actuaciones previas en la dictadura, como (Eugenio) Zaffaroni, que fue juez de la Corte Suprema, o Alicia Kirchner que fue funcionaria en Santa Cruz, y todos les permitimos que vivan en democracia. Esto de querer excluirlo de la vida cívica, yo no lo excluyo, es un gran jefe de gabinete", expresó la ministra.

La senadora de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), le dijo a Bullrich que como parte del Gobierno "tiene la responsabilidad internacional" de encontrar con vida a Maldonado. La chubutense Nancy González (PJ-FPV) cuestionó la demora en ubicar la vivienda de Maldonado en El Bolsón, lo que fue atribuido por la ministra a la "falta de colaboración" de la población, y aseguró que desde la cartera a su cargo "nunca dijimos que los mapuches habían quemado la casa de Chubut. Dijimos que estaban encapuchados".

Postura oficial

La ministra aseguró que el Gobierno no será "cómplice absolutamente de nada" en el caso Maldonado y ratificó que "de ninguna manera podría avalar ningún tipo de violencia" por parte de la Gendarmería.

"Es importante que en este trabajo estemos todos juntos y no construyamos bandos", advirtió, y mencionó a "los que dicen que no tuvo nada que ver (la Gendarmería) y los que dicen que es una desaparición forzada".

Bullrich reveló que en la justicia hay 70 causas abiertas por "incendios de máquinas, golpes con armas a personas que la bajaron de los camiones, los quemaron y robaron el camión, incendios en distintos lugares como casas, refugios" contra el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). El jefe del bloque radical, Angel Rozas (Cambiemos), se manifestó en sintonía con la ministra al sostener que hay que "abrirse a todas las hipótesis posibles porque todas son posibles".

"En el Consejo de la Magistratura hay una denuncia hecha por (el gobernador, Mario) Das Neves que dicen que siempre ha tenido una actitud parcial frente a las denuncias por la actitud a veces violenta del RAM", manifestó Rozas. (DyN)