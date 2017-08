D'Onofrio: "es poco serio que no se sepa si River va a jugar con Instituto"

BUENOS AIRES.- Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, aseguró hoy que es "poco serio" que no se sepa si el equipo de Núñez, que derrotó por 3 a 0 a Atlas en la primera ronda, deberá jugar por los 16avos. de final de la Copa Argentina contra Instituto de Córdoba en la próxima semana o no.

"Me avisaron hace unos días y me volvieron a decir el martes que jugábamos en Mar del Plata contra Instituto el próximo domingo. Nosotros tenemos todo preparado, todo armado para ir el domingo. Ahora dicen que Instituto no sabe si puede jugar", expresó D'Onofrio en rueda de prensa.

River, último campeón de la Copa, superó anoche por 3 a 0 a Atlas, equipo de la Primera D, en Salta, y avanzó así a los 16avos, de final del torneo, donde su rival será Instituto. Los cordobeses vencieron en los 32avos. a Argentinos Juniors por 1 a 0 el último 19 de julio. Sin embargo, Instituto tiene el equipo desarmado una vez que finalizó el campeonato de la Primera B Nacional y no quiere jugar el domingo.

"No tengo nada contra ellos. Los de Instituto deben tener sus razones pero el problema es la organización. Tenemos que ser más serios con este tipo de cosas porque lo que está en juego es el fútbol argentino", añadió D'Onofrio.

Por otra parte, el titular de River estuvo ayer por la tarde en la firma del contrato por cuatro años del uruguayo Nicolás De La Cruz, sexto refuerzo para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo después de las incorporaciones de Germán Lux, Javier Pinola, Enzo Pérez, Ignacio Scocco y el colombiano Rafael Santos Borré.

"No nos retiramos del mercado hasta que no cierre", avisó de todas formas D'Onofrio. "Ahora tenemos un problema con el cupo y hasta que no se resuelva lo de Arturo Mina no podemos salir a buscar otro extranjero", agregó.

El traspaso del defensor ecuatoriano Mina al fútbol de Turquía se cerraría en las próximas horas, con lo cual se liberaría un cupo para otro extranjero. River está detrás del lateral uruguayo Marcelo Saracchi, quien tiene apenas 19 años (jugó con De la Cruz en el seleccionado Sub 20 de su país), y actualmente es futbolista de Danubio.

Zurdo, el defensor se destacó en el Sudamericano que ganaron los uruguayos y en el Mundial de su categoría en Nueva Zelanda, donde la 'Celeste' quedó cuarta. (Télam)