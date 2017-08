Malnatti fue insultado y escrachado frente a Casa Rosada

El periodista y abogado Daniel Malnatti vivió momentos de zozobra ayer cuando fue insultado por un hombre, en las inmediaciones de la Casa Rosada, frente a la mítica Plaza de Mayo porteña. En un video de casi dos minutos quedó registrado el momento en el que le recriminan que "trabaja para el enemigo" y que, junto al multimedio en el que trabaja, manipuló los resultados de las PASO en Buenos Aires, para ocultar la supuesta victoria de Cristina Fernández.



"Aquí está el envenenador. Trabaja para el enemigo: la embajada de los Estados Unidos. Se llama Malnatti, es un cobarde. Sos una basura. Le mentís a la gente. Decí la verdad, que Cristina (Kirchner) ganó las elecciones. Hijo de puta, a donde vayas te vamos a ir a buscar. Nos bajás la calidad de vida. Nos cagás. Basura, vos sos la dictadura. Tenés las manos manchadas de sangre", le grito el ofuscado hombre.

"Lo viví con mucha incomodidad, bronca, impotencia, un poco con el desafío de tener que tolerar a los intolerantes. Toda la violencia que se me vino encima no pudo salir y anoche tenía 16.12 de presión, no es que es algo gratuito", se defendió Malnatti horas después en una entrevista brindada a radio Continental y que reprodujo Infobae.com.

En el video se puede ver cómo el periodista intentó calmar a su agresor y evita responder a las agresiones verbales, mientras caminaba junto a un equipo de productores de Canal 13. Incluso, buscó saludar al ofuscado hombre, que se negó a darle la mano.