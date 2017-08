"Mi papá venía con una mujer distinta todos los días", dijo "La Bomba" Tucumana

"La Bomba" Tucumana volvió a emocionar en la televisión nacional. Esta vez lo hizo en la pista del Bailando 2017, antes de debutar en el reggaeton. Marcelo Tinelli le consultó por su visita a Mirtha Legrand y la cantante rompió en llanto mientras intentaba contar la dura historia de su infancia.

"Es muy fuerte para mí. Es algo que no puedo olvidar. De niña andaba pelada como un varoncito, descalza", comenzó relatando la rubia. Y continuó: "somos siete hermanos. Mi papá traía todos los días a una mujer distinta a mi casa y nos tiraba un poco de polenta en el plato".

La creadora de la "pollera amarilla" acusó a su padre de golpear a su mamá quien, tras años de aguantarse la violencia, los abandonó: "la golpeaba y la dejaba encerrada en el baño. Con mis hermanos gritábamos: '¡mamá!' mientras tratábamos de abrir la puerta para ayudarla. Después ella se fue".

"Un día mamá apareció y fue como un ángel para mí. Llegó con bolsas de ropa, nos bañó y nos vistió. Sentí por primera vez que mis pies calzaban un zapato", agregó.

Según contó la cantante, el hombre que la crió falleció en un operativo -era bombero-, y su madre ahora está atravezando una dificil estapa ya que sufre de Alzheimer.

Acompañada por su hijo y su novio, Gladys, se emocionó al ver su presente tras la dificil niñéz que tuvo que afrontar: "me siento orgullosa de mí, de haber logrado todo lo que logré. Estoy contenta de estar hoy en tu pista, de que me hayan pasado cosas hermosas. Estar presente acá a esta edad no tiene precio".

"La Bomba" fue invitada el domingo pasado a almorzar con Mirtha Legrand y allí contó por primera vez esta dura historia que no muchas personas conocen.