Alexis Ferrero y un duro mensaje para la dirigencia de San Martín: "con ellos no volvería nunca, le hicieron mal a mi familia"

Mientras San Martín sigue de pretemporada en Jujuy, desde Santiago del Estero el que generó la polémica fue Alexis Ferrero. El ex capitán "Santo", que firmó con Central Córdoba de esa provincia, habló y criticó duramente a la nueva dirigencia que comandan Roberto Sagra y Daniel Galina.

"Juntos de nuevo": Ferrero, Taborda y Bucci, que dejaron San Martín, jugarán en Central Córdoba de Santiago



En FM Regional, a Ferrero le consultaron si, como ídolo que fue luego de lograr el ascenso, volvería a la Ciudadela. Y el jugador no tuvo pelos en la lengua para contestar.

"No volvería, porque le hicieron mal a mi familia. A eso no se los voy a perdonar, ni se lo permito a nadie. Hablo por la mayoría cuando digo que cuando llegamos, el club estaba mal y fuimos muchos los muchachos que ya no estamos los que lo dejamos en la situación en que hoy está. Fue conjunto, pero fuimos gran parte de la solución para que hoy todos quieran llegar a San Martín", fueron las primeras palabras del defensor.

Y siguió: "después, cuando todo mejoró, la mayoría de los que jugamos y conseguimos un ascenso, por gustos personales nos tuvimos que ir. Así que si hoy me preguntan si volvería al club: no. Con la gente que está hoy al mando del club no. Con otra gente seguro que sí, porque le tengo un gran cariño al club, me encariñé con los hinchas; ellos se sintieron identificados con el equipo. En otra oportunidad, cuando no esté esta gente, si las puertas están abiertas con gusto me pueden buscar y con gusto ayudaré, desde el lugar que sea".

Las declaraciones impactaron en las redes sociales, donde muchos hinchas se pusieron del lado del jugador.

EL AUDIO COMPLETO DE FERRERO