Del Potro venció a Berdych y pasó a la segunda ronda del Abierto de Cincinnati

CINCINNATI. Estados Unidos.- El argentino Juan Martín del Potro derrotó hoy al checo Tomas Berdych y avanzó a la segunda ronda del torneo de tenis de Cincinnati.

Del Potro, 30 del ranking, venció con parciales de 3-6, 7-6 (7-1) y 6-0 a su rival, que se desinfló con el correr del partido. Si bien Berdych ganó el primer set con alguna contundencia, las fuerzas parecieron dejar al checo en las dos restantes mangas.

En el segundo ambos cedieron su servicio y definieron en el tie-brek, que Del Potro ganó con comodidad 7-1 tras romper el saque de Berdych tres veces.

Luego, en el parcial definitivo, y en la misma línea del desempate, el checo perdió su saque otras tres veces ante un Del Potro sólido, que no tembló a la hora de servir y se cita de esta manera con el local Mitchell Krueger en la siguiente fase.

Diego Schwartzman, el otro argentino en acción hoy, no pudo por su parte ante el ruso Karen Khachanov, que lo superó con parciales de 6-1, 1-6 y 6-3.

Más tarde en el día, el francés Jo-Wilfred Tsonga chocará ante el croata Ivo Karlovic, mientras que el austriaco Dominic Thiem y el italiano Fabio Fognini cerrarán la jornada. (DPA)

