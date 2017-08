Zielinski: "no creo que Independiente quiera venir a jugar a 10 cuadras de nuestra cancha"

"No creo que ellos quieran venir a jugar a 10 cuadras de nuestra cancha", fueron las palabras del director técnico de Atlético, Ricardo Zielinski, al referirse al partido que su equipo debería jugar el jueves ante Independiente en el estadio de Lanús, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El "Ruso" aseguró que el "Decano" es partidario de disputar el encuentro el jueves pero en otra cancha, aunque todavía no tienen respuesta oficial. "No es que nosotros no queramos jugar, sino que sea en Lanús es ventaja deportiva para ellos", afirmó el entrenador por radio Cooperativa.

Por diferentes motivos, ni el "Rojo" ni el "Decano" quieren jugar el jueves. Los de Avellaneda porque aducen que no los pueden obligar a jugar por 16avos de la Copa Argentina cuando en esta misma semana hay programados encuentros por 32avos.



Todo indicaba que el partido se suspendería, ya que el "Rojo" arrancó una jornada a doble turno de trabajo, algo inusual a dos días de un partido, y Zielinski reconoció que este martes entrenaron "pensando en el partido de Copa Sudamericana", justamente también ante el equipo de Avellaneda.

Las declaraciones del DT se suman a las que anteriormente había manifestado el presidente Mario Leito, quien se negó a jugar "a 30 cuadras de la cancha de Independiente, cuando esta copa es un torneo federal cuyos partidos se deben jugar en las provincias y en lugares equidistantes para los dos equipos".

La dirigencia de ambos clubes está de acuerdo y pretenden pasar el partido para septiembre próximo, mientras que la AFA lo oficializó para esta semana. Todo indica que el encuentro será postergado. (DyN-Télam)