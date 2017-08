Video: el vice de Trump celebró los "audaces programas de cambio para transformar la economía argentina"

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, expresó que su visita a la Argentina busca "reforzar el lazo estrecho" entre ambos países, y felicitó al presidente Mauricio Macri por "sus audaces programas de cambio para transformar la economía del país y reinstalar su reputación en el mundo", además de trasladarle los saludos de "su amigo de vieja data", el presidente Donald Trump.

"Le traigo los saludos personales de su amigo, Trump. Hablé con él esta mañana y está muy agradecido por su hospitalidad y los lazos que se entablaron entre ambos países. Estoy aquí para felicitarlo por sus audaces programas cambio para transformar la economía", arrancó Pence la declaración de prensa conjunta con Macri tras reunirse en la quinta de Olivos.

Pence sostuvo que la Argentina "de muchas maneras es una inspiración para todos los países del continente y también al nivel mundial", y confió en que "ha comenzado un renacimiento económico y político", que traerá inversiones al país.

"Durante los últimos 18 meses Macri ha removido barreras para reducir los aranceles de importación y exportación", destacó el norteamericano, al tiempo que garantizó que EEUU apoya "fervientemente" el regreso de la Argentina a la OCDE. En este marco, sostuvo que el presidente de Estados Unidos "apoya 100%" el hecho de que Argentina sea parte de esa organización internacional.

El caso Venezuela

Pence anticipó que Washington "no se quedará de brazos cruzados cuando Venezuela se está destruyendo" y abogó por la restauración de la democracia por "medios pacíficos".

Pence y el presidente argentino, Mauricio Macri, coincidieron hoy durante la reunión bilateral que mantuvieron en incrementar las presiones diplomáticas y económicas para forzar al Gobierno de Nicolás Maduro a restablecer la democracia.

"Estados Unidos tiene muchas opciones a su disposición", alertó el vice de Donald Trump, en la conferencia de prensa conjunta que brindó con Macri en la residencia oficial de Olivos, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de su visita oficial a la Argentina.

"Pero creemos fehecientemente que al incrementar la presión diplomática y económica sobre el régimen de Maduro, no sólo en América sino también a nivel mundial, vamos a poder lograr la restauración de la democracia en Venezuela por medios pacíficos", sostuvo Pence, quien subrayó que el Gobierno venezolano "se está acercando cada vez más a una tiranía".

Macri reiteró por su parte que la región no acepta una amenaza de acción militar en Venezuela, como advirtió días atrás el presidente norteamericano, Donald Trump.

"En el Mercosur no vemos la fuerza como alternativa para resolver el conflicto en Venezuela. Estamos muy contentos de que hoy hay unanimidad en todo el continente, con el liderazgo de Estados Unidos, para que se restablezca la democracia en Venezuela. Tenemos que seguir trabajando en todos los campos de la diplomacia para que esto suceda porque todos los días hay venezolanos que pierden la vida en la defensa de su derecho a la libertad y eso no lo podemos seguir tolerando", declaró el mandatario argentino.

Homenaje

Antes de su reunión con Macri, el vicepresidente de Estados Unidos rindió un homenaje al General José de San Martín ante el mausoleo que guarda sus restos en la Catedral metropolitana.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, Pence arribó acompañado por el canciller argentino Jorge Faurie y el encargado de Negocios y embajador interino de Estados Unidos en la Argentina, Tom Cooney, y otras autoridades de ambos países.

La Catedral fue cerrada al público y custodiada por efectivos de la Policía Federal, por lo que estaba semivacía durante el tributo.

El vicepresidente estadounidense fue recibido en el atrio por el rector de la Catedral, padre Alejando Russo, y en la nave central lo aguardó el cardenal primado de la iglesia católica en Argentina y Arzobispo de Buenos Aires, monseñor Mario Poli, y sus obispos auxiliares.

Tras depositar una ofrenda floral ante el mausoleo del Padre de la Patria, monseñor Poli y el canciller Faurie destacaron ante Pence la entrega del general San Martín en la defensa de la causa americanista y sus servicios a la libertad y a la justicia.

Con Michetti

La vicepresidenta Gabriela Michetti recibió esta tarde en la Casa de Gobierno a Pence, con quien consideró la marcha de las relaciones bilaterales en los campos político, económico, comercial y de cooperación en materia científica, tecnológica e innovación, se informó oficialmente.



La agenda del funcionario norteamericano continuará esta tarde, cuando Pence participe de un encuentro en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, organizado por la Embajada de ese país.

La última actividad de Pence en Buenos Aires será por la noche, cuando mantendrá un encuentro con autoridades de la embajada estadounidense y el miércoles continuará rumbo a Santiago de Chile, próxima parada de su gira sudamericana. (Télam - DyN - DPA)