Peña aseguró que el Gobierno no tiene previsto shocks en la economía

BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó hoy que el Gobierno "no tiene previsto shocks" en la economía para después de las elecciones legislativas de octubre e insistió que el camino que seguirán adoptando es el del "gradualismo".

"Ya hemos planteado el camino que tenemos planeado para los próximos años con mucha transparencia, no tiene previsto shocks, lo que tiene previsto es bajar el déficit fiscal de a un punto por año; lograr ir estabilizando la inflación hacia un dígito, en 2019; lograr crecer este año, que es algo que ya está ocurriendo, y bajar los impuestos de forma progresiva", resaltó.

El funcionario también destacó que "es la primera vez desde 1915 que la economía argentina va a crecer, va a bajar la inflación, va a bajar el déficit, van a bajar los impuestos y va a bajar el gasto público, todo en el mismo año" y valoró que "esto habla de una transformación muy profunda".

Consultado sobre si el Gobierno aplicará un shock en la economía tras los comicios parlamentarios, respondió que "el gradualismo es el único camino sustentable, social, política y económicamente para la Argentina".

El funcionario, además, indicó, según la agencia DyN, que "muchos argentinos han pasado dificultades en este año y medio porque sabemos que decir la verdad y sincerar muchas mentiras de muchos años de este país no es fácil".

No obstante, remarcó que "el gradualismos no es más de lo mismo, no es un shock y un ajuste de un día para el otro, justamente, es un camino sustentable pero claro de hacia dónde vamos".