"Me cuesta mucho despegarme de ella", dijo Solange Abraham sobre su primera hija

"Es muy linda, muy chiquita", fueron las palabras de la modelo Solange Abraham para referirse a la llegada de Delfina, la primera hija que tuvo con su marido, el empresario Marcelo Da Corte.

"Fue un parte programado. Fue muy lindo porque 'Marce' estuvo todo el tiempo conmigo. El grupo de obstetras que estuvo conmigo son geniales y nos hicieron un parto súper lindo", comentó la tucumana en declaraciones al portal PrimiciasYa.com.

Solange Abraham y una exótica celebración de cumpleaños en Buenos Aires



Además, la ex participante de Gran Hermano detalló que "cuando nació la pusieron en mi pecho diez minutos y ella lloraba. Fue súper emocionante. Y Marce temblaba de la adrenalina que genera un momento así". "Es re buena, se porta súper bien, es una chanchita, come mucho", añadió sobre la pequeña que nació el pasado 2 de agosto.

Hoy hace 6 días nació otra chica con deditos fideos, Delfina DDC Mi bebe mi Delfi pic.twitter.com/ZRDIbCT0Lh — Sol Abraham (@SolangeAbraham) 8 de agosto de 2017

"Me cuesta mucho despegarme pero ya los doctores me dijeron que la vaya soltando porque no la suelto. Todas las visitas tienen su reglamento y me entienden como toda mamá y sobre todo primeriza, porque no tenés tus dudas, que no sabés qué está bien y qué está mal. Pero ahora estoy tratando de disfrutar lo máximo posible", concluyó Abraham.