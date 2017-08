Arrestan en la India a cuatro sospechosos de filtrar un episodio de "Game of Thrones"

Cuatro personas fueron arrestadas hoy en la India sospechadas de estar conectadas con la filtración, a principios de mes, del cuarto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones, la popular serie televisiva de la cadena HBO.

El episodio en cuestión, que pudo ser visto antes de su estreno oficial, mostraba en el extremo inferior derecho de la imagen la marca de agua "Star India", una de las principales compañías de medios y entretenimiento del país asiático.

"Tomamos esta brecha muy en serio y hemos iniciado inmediatamente investigaciones forenses, entre nosotros y nuestros socios tecnológicos, para determinar rápidamente la causa. Este es un grave problema y estamos tomando medidas correctivas legales apropiadas", indicaron desde la empresa poco después de la filtración, informó el sitio especializado TorrentFreak.

Hoy, diez días más tarde, la Policía india confirmó los primeros cuatro detenidos por la "publicación no autorizada" del episodio. Sin embargo, los detenidos no habrían vulnerado los servidores de HBO sino que serían empleados de una empresa encargada de distribuir y almacenar los capítulos de Game of Thrones que, según TorrentFreak, es la serie más pirateada de la historia.

Por otra parte, anoche se conoció otra filtración de capítulos sin estrenar de otras series de HBO, como "Curb Your Enthusiasm", "Insecure," "Ballers" y "The Deuce". Tras conocerse este robo, HBO negó las versiones según las cuales la empresa había ofrecido una recompensa a los ciberdelincuentes a modo de rescate por los episodios robados, informó Télam.

"No estamos en comunicación con el hacker y no vamos a comentar cada vez que se publique una nueva filtración. El hacker puede seguir extrayendo fragmentos de información robada en un intento de generar atención de los medios de comunicación, y ese es un juego en el que no vamos a participar", aseguró la cadena televisiva en un comunicado.

"Este incidente no nos ha disuadido de asegurar que HBO siga haciendo lo que mejor sabemos hacer", agregó.