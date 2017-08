Brancatelli: "soy un humilde periodista, no busquen responsabilidades que no tengo"

El periodista kirchnerista Diego Brancatelli se refirió hoy a los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y dijo que su cruce con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, no tuvo nada que ver en la decisión de los votantes.

Cuando le consultaron si es que algunos ciudadanos cambiaron su voto luego de la pelea con Vidal, Brancatelli opinó que la discusión no tuvo nada que ver con los resultados: "la responsabilidad de si no somos Gobierno hoy no la busquen en mí, sino en todos los errores que se cometieron antes. Yo no soy funcionario, soy un humilde periodista. No busquen responsabilidades que no tengo".

"Yo simplemente enumeré lo que veníamos diciendo en campaña aquellos que creemos en un proyecto. Lo que sí fue buena fue la contestación, que estoy convencido que tenía preparada y que si no era con esa pregunta iba a ser con cualquier otra que hiciera yo", dijo el periodista en declaraciones al programa radial "Por si las moscas".

Por último, Brancatelli elogió a Vidal: "estuvo muy bien, pero yo creo que hubo una estrategia de campaña. Para mí se habían equivocado en los candidatos. Ella es la más brillante, lejos, pero no era candidata y tuvo que salir en los últimos días a hablar para que (Esteban) Bullrich y (Graciela) Ocaña no hablaran, porque saben que restan votos".