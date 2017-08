Gladys polémica: "mi hijo no es gay porque está bien educado de chiquito"

Ante los rumores sobre la sexualidad de Santiago Griffo, el hijo de Gladys "La Bomba Tucumana", ella hizo una declaración que generó mucha polémica en las redes. Inclusive, algunos famosos pidieron que se disculpe.

"Mi hijo no es gay poque está bien educado de chiquito", sentenció la bailantera en el programa de Mirtha Legrand.

Una de las primeras figuras que se hizo eco de la frase fue Carmen Barbieri, quién dijo que apoya la igualdad y disparó contra la tucumana.

"No puedo creer que lo piense y lo diga, DIOSSS", escribió en Twitter la madre de Federico Bal.











No puedo creer que lo piense y lo diga DIOSSS

— Carmen Luz Barbieri (@Carmen_LaLeona) 13 de agosto de 2017









"No soy de opinar de otra gente pero en este caso salí a decir eso sobre esa frase porque no puedo entender lo que dijo. No sé si lo dijo para hacerse la graciosa o quiso decir otra cosa. Pero hoy un gay, un negro, un judío, un gallego, enano, gordo, con una buena educación o sin una buena educación, sin mandarlo a perfectos colegios, hoy puede llegar a ser un gran hombre de bien si tiene una buena madre como es la Bomba y una buena familia como le dio ella a este niño", destacó Carmen, según reprodujo Primicias Ya.

Además agregó que todos son libres de expresar lo que sienten, pero que no puede entender que hoy lo sienta así, en un mundo donde todos son iguales. "Por la igualdad lucho", finalizó la diva.