Manzur: "hoy estamos sacando tres de las cuatro bancas y la gente nos pide un esfuerzo más"

A horas del triunfo del PJ en las PASO tucumanas, el gobernador Juan Manzur y el vice Osvaldo Jaldo (candidato a diputado nacional por ese espacio político) destacaron la gran afluencia de votantes a las urnas y dejaron en claro que aspiran a obtener por lo menos tres de las cuatro bancas al Congreso que estarán en juego en octubre.

“Uno siempre tiene aspiraciones, deseos. Hoy, con este resultado, estamos sacando tres de las cuatro bancas. Y la gente nos dice que hagamos un esfuerzo más”, manifestó Manzur.

El mandatario destacó la participación de los tucumanos en las elecciones de ayer. “Llegó a votar casi el 80% del padrón; fue una concurrencia masiva y un triunfo contundente”, subrayó.

Con respecto a las proyecciones que hacen en el PJ para las elecciones de octubre, Manzur se mostró optimista y reiteró que, con los resultados de ayer, el PJ se estaría llevando tres de las cuatro bancas en juego.

Jaldo, quien hoy retomó sus actividades como vicegobernador (estuvo de licencia mientras duró la campaña electoral) dijo que entre el PJ y Cambiemos (el radical José Cano encabezaba la lista de este espacio) hubo alrededor de 180.000 votos de diferencia.

“El pueblo se expresó. Yo no quisiera hablar de la oposición, pero sabemos que fue un gran apoyo y que no es un cheque en blanco. La gente nos dio un mandato en este momento difícil que vive el país: todavía faltan los resultados definitivos y hay provincias importantes, como Buenos Aires y Santa Fe, donde no se sabe quién ganó”, manifestó Jaldo.