Video: la mujer trans que fue asesinada en el Parque 9 de Julio había denunciado a policías por abuso

Ayelén Gómez, la mujer trans que fue asesinada en la madrugada del sábado en la zona del Parque 9 de Julio, denunció que fue víctima de un abuso sexual en la comisaría 2° en abril de 2012. En aquella oportunidad, la joven trans dijo que fue arrestada con un taxista cuando se había bajado del vehículo a orinar en la vía pública.

“Me hicieron entrar en una habitación y un policía abusó de mí. Me sentía mal; me preguntaba por qué estaba pasando todo eso si no había hecho nada. Me hicieron firmar papeles sin leer. Al chico que me llevaba en taxi lo maltrataron, lo insultaron, le hacían burla: le decían ‘es tu mujer, sos el marido de un trava’”, describió.

Mataron a golpes a una mujer trans detrás del Lawn Tennis



La mujer, asistida legalmente por Carlos Garmendia, continuó con la acción legal en la Justicia, pero al cierre de esta edición no se pudo establecer en qué estado se encuentra. “Tengo dolor, vergüenza, humillación. Tuve que hacerlo público para que no vuelva a ocurrirle a chicas con mi condición sexual. Uno de los policías me dijo ‘p..., cuando te vea en la calle te voy a reventar’. Me da miedo. ¿Por qué habría de tenerlo si no hice nada malo?”, agregó Ayelén en la entrevista que se emitió en varios programas de Buenos Aires.

Desde Buenos Aires piden justicia



“Ayelen, como tantas otras, sufrió el desarraigo de su provincia natal, Tucumán. Se vino desde allí escapando de la violencia y del hambre que pasaba en su provincia, pensando que en Buenos Aires podría encontrar más oportunidades. Llegó a Mocha Celis entusiasmada y feliz de poder terminar sus estudios”, describieron las autoridades del establecimiento donde la joven estudió.

Analizan tres hipótesis para esclarecer el homicidio de la joven trans

“Con mucho esfuerzo y empeño logró terminar el primer año. No pudo continuar con regularidad, pero regresó en varias oportunidades porque se sentía bien compartiendo las meriendas con sus compañeras”, destacaron. En el documento, que también fue difundido por las redes sociales, también se puede leer: “muchas veces mencionó las ganas de ver a su familia y abrazar a su mamá Lili; y por eso a principios de 2017 y con la apertura del Cetrinas de Tucumán pensamos junto a su amigo Daniel Mercado que lo mejor era volver a su casa y seguir adelante con sus estudios.

Ayelén se puso feliz y se fue a Retiro con apenas una mochila llena de ilusiones”.

Su imagen, en un video

Ayelén aparece en el corto “Mocha Celis, la escuela de la ternura” (se la ve desde el minuto 4). Allí, con timidez, dijo: “me ayudó muchísimo en mi vida. Me hizo tener más responsabilidad, me ayudó a reemplazar el trabajo, por otras cosas que no me servían. Antes tenía libre espacio para consumir cosas que no debía, y ahora los tiempos que tenía libre antes, los tengo para poder estudiar”.



El crimen



Faltaba una hora para que la división intermedia de Lawn Tennis se enfrentara con Universitario de Salta en la cancha local, ubicada en el parque 9 de Julio. Los jugadores visitantes estaban haciendo el precalentamiento en las instalaciones mientras los porteros se disponían a colocar un cartel publicitario para dejar todo listo para el encuentro.



Dos de los empleados del club caminaron hasta detrás de las tribunas sur para hacer esa tarea, pero se encontraron con una escena terrible: una persona desnuda y con marcados signos de violencia estaba muerta entre los ligustrines.



Los porteros le comunicaron la situación al intendente del club, quien llamó a la Policía. De inmediato la zona se llenó de uniformados. Primero se presentó personal del 911 y luego miembros de la Policía Científica y de la división Homicidios, estos últimos dirigidos por los comisarios Hugo Cabeza y Daniel Cuellar. Minutos después llegó también la fiscala Adriana Reinoso Cuello (subroga la Fiscalía X°).