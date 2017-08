El tucumano que se hizo viral en las PASO: fue a votar y se indignó porque el cuarto oscuro "no es oscuro"

Un joven tucumano de 24 años revolucionó las redes al compartir ayer un video con una insólita queja: se indignó porque descubrió que el cuarto oscuro “no es oscuro”. “Es algo ilógico”, reclamó desde Twitter.

En las redes se lo conoce como "El Payasito", y desde sus diversos perfiles da consejos sobre videojuegos. Pero sus seguidores se sorprendieron el día de las PASO cuando se grabó regresando de votar con el insólito hallazgo.

“Hola, gente. Recién me di cuenta de que el cuarto oscuro no es oscuro. Es algo ilógico, pero bueno. Qué pelotudez”, dijo el joven, indignado. Minutos antes, se había filmado antes de sufragar: “Recién me levanté. Dormí. Me voy a votar ahora, no sé por qué chorro puedo votar. Pero bueno, vamos a ver”.

