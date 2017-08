En Atlético, Leito volvió a criticar la falta de organización de la Copa Argentina

El presidente de Atlético, Mario Leito, reclamó hoy que "la Copa Argentina se organice con reglas claras" a raíz de algunos inconvenientes surgidos en la programación de los partidos del certamen federal.

La crítica la basó al estimar que su club se siente perjudicado con lo dispuesto de jugar con Independiente el jueves próximo a las 21.10, en el estadio de Lanús por los 16avos de la Copa (aunque esto no esté 100% confirmado).

Si la fecha de Copa Argentina no se mueve, Atlético e Independiente jugarán tres veces en 26 días



"No puede ser que se programen partidos en cualquier día de acuerdo a como vengan las fechas de las otras copas internacionales y a la conveniencia de los clubes llamados grandes", criticó el titular tucumano.

"A los clubes chicos no nos tienen en cuenta para nada, como ha pasado con nosotros, disponiendo de un día para otro que juguemos el próximo jueves a 30 cuadras de la cancha de Independiente, cuando se había establecido que como torneo federal se jugarían la mayoría de los partidos en el interior del país", fustigó Leito.

"No pretendemos jugar en Tucumán, pero sí en un sitio equidistante para que sea neutral, como lo mismo ha sucedido con Atlético Mitre de Santiago del Estero, que lo obligan a jugar con Racing en La Plata (Gimnasia y Esgrima), el próximo viernes, cuando su plantel el miércoles venidero iniciará la pretemporada", expresó el mandamás del "Decano", que a la vez, como vocal de la Superliga, representa a los clubes del interior.

"Con la nueva AFA se espera que todo se vaya organizando mejor para todos, no solo por los campeonatos y los clubes grandes, si no también, lo que tiene que ver con la Copa Argentina", sostuvo Leito.

Atlético pidió cambiar la sede y el día para el duelo ante Independiente por Copa Argentina



El dirigente prosiguió con esta promesa: "En esta semana entrante estaremos por la AFA para plantear varios cuestionamientos sobre la organización de la Copa Argentina para la próxima temporada, como que se establezcan desde el comienzo los días y lugares en que se jugarán los encuentros en cada etapa, para que los clubes puedan, a su vez, organizar sus obligaciones y calendarios", manifestó.

"No puede ser que por la AFA o por la empresa Torneos, encargada de televisar los encuentros, o por la empresa (Santa Mónica), que organiza la competencia, o por los organismos de seguridad deportiva, las fechas se dispongan arbitrariamente", amplió la queja Mario Leito.

En particular, por el partido ante los de Avellaneda indicó: "hablé con el presidente de la AFA (Claudio Tapia), el pasado jueves, sobre nuestra posición para reprogramarlo y quedó en ocuparse del tema y darme una respuesta inmediata, pero hasta hoy, domingo 13, no tuve ninguna novedad".

"Entre jueves y ayer, sábado, también, hablé con Carlos Montagna -vicepresidente de Independiente-, quién me manifestó que apoyarían la posición de Atlético Tucumán para reprogramar el partido y que mañana, lunes, a más tardar nos volveríamos a comunicar", señaló el presidente de los "albicelestes".

El mismo dirigente comunicó: "Me puse en contacto con directivos de la empresa Torneos por el mismo tema y no me dieron ninguna respuesta, ni siquiera la posibilidad de evaluar la postergación".

De todos modos, Leito cerró con que estimaba: "la reprogramación del cotejo es posible si ambos clubes se ponen de acuerdo y no se oponen de la AFA. Este lunes será definitorio, pero no creo que se juegue", remató.