El 71% de las empresas no emplean a personas con discapacidades

EL 71% de las empresas en Argentina no cuentan con personas con discapacidades entre su personal, por lo que en este grupo el desempleo llega al 75%, según el relevamiento de una consultora privada.

La estimación es que en Argentina hay 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Hay unos 100.000 alumnos con discapacidades registrados -entre el nivel inicial hasta la educación media-, y de ellos sólo el 7% alcanza un estudio terciario o universitario.

El informe elaborado por la consultora de Recursos Humanos, Adecco Argentina, señaló que el "índice de desempleo para las personas con discapacidad alcanza el 75%". Entre estos desempleados el 44% son jefes o jefas de hogar. Solo el 39% de las empresas tienen algún programa o política que promueve la incorporación de personas con discapacidad a su organigrama. Asimismo el 69% de los que trabajan tiene una discapacidad motora.

Entre las empresas que contratan a personas con discapacidades, el 32% lo hace porque tiene políticas de diversidad con las que debe cumplir, el 31% porque están sensibilizados frente a la temática, 14% por afinidad personal con la situación, 1% por exenciones impositivas y otro 1% porque tiene cupos disponibles.

El 96% de estas empresas emplean y/o emplearon personas con discapacidad, y el 96% recomienda hacerlo. De este grupo el 60% reconoce beneficios en la promoción de equipos de trabajo más diversos, el 18% dice que los trabajadores con discapacidades aportan otros puntos de vista, el 7% sostuvo que mejora el clima laboral y el resto comparte las tres opiniones anteriores.

"La diversidad en el ámbito laboral brinda ventajas y beneficios tanto al negocio como a la sociedad en su conjunto", expresó la directora de sustentabilidad del grupo Adecco, Esther Parietti.

Agregó que "reconocer la diversidad y aceptarla es gratificante para las personas que componen la organización, pero, a la vez, ser reconocidos y aceptados por nuestras individualidades se convierte en un factor de confianza que resulta una herramienta muy potente para el desarrollo profesional".

Hacia el futuro mediato el 86% de las empresas que participaron del estudio consideró que contrataría personas con discapacidades, mientras que un 14% negó la posibilidad, segun informó Télam.

Entre el grupo de compañías que descartó la posibilidad, el 72% consideró que no tienen un lugar de trabajo adaptado, el 11% por que es una temática que "les cuesta manejar", el 3% por no saber dónde hacer la búsqueda y unos 14% por no conocer las políticas de inclusión.

En cuanto a las exenciones impositivas el 52% de las empresas en general consideraron que son un incentivo "relevante" para incorporar personas con discapacidades a su personal, mientras que un 48% opina lo contrario.