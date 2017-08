Qué dijeron Macri, Vidal, Bullrich, Randazzo, Massa y Alicia Kirchner después de votar

Millones de argentinos comenzaron a votar desde las 8 en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Entre ellos, precandidatos y políticos de distintos signos, como el presidente Mauricio Macri, el gobernador tucumano Juan Manzur y su par bonaerense, María Eugenia Vidal. Todos hablaron la prensa luego de emitir sus votos. Acá van algunas de sus declaraciones:

Mauricio Macri (presidente de la Nación): "espero que todos los argentinos se expresen en todos lados con alegría".

Juan Manzur (gobernador de Tucumán): "es un día importante para la democracia. Todas las mesas están abiertas y todas las escuelas están funcionando con normalidad. Espero que sea un día con mucha tranquilidad", expresó.

José Cano (precandidato por Cambiemos): "lamentablemente llegamos a las PASO sin la reforma política, esperemos que se lleven a cabo con absoluta transparencia", dijo el ex titular del Plan Belgrano. Y agregó: "venimos a cumplir con trámite que marca la ley electoral porque no competimos con nadie de nuestro espacio".

María Eugenia Vidal (gobernadora bonaerense): "el voto más que una obligación, por más que ahora se llamen PASO, es una oportunidad y siempre es un derecho a elegir a quienes quieren que trabajen para ellos", dijo la gobernadora bonaerense.



Sergio Massa (diputado nacional): exhortó a los ciudadanos a que "ejerzan su derecho a votar aunque tengan desilusión, bronca".

Marcos Peña (jefe de Gabinete): "no hay excusas para no ir a votar, no hay motivo para que se altere la tranquilidad en una jornada electoral que tiene que ser pacífica, tranquila, donde cada argentino se exprese en paz, de acuerdo a sus ideas", afirmó.

Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño): "es importante la definición de los candidatos, y en el caso de los partidos que no tengan internas, es una indicación del apoyo de la gente", aseguró según Dyn.

Nicolás del Caño (precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda): "estamos recopilando las denuncias de distintos fiscales en distritos del conurbano bonaerense, Mar del Plata, La Plata, de robo de boletas y faltante de boletas", dijo el postulante de la izquierda según Dyn.

Alicia Kirchner (gobernadora de Santa Cruz): "treinta y cuatro años de democracia hay que valorarlos en toda su magnitud. Hoy hay un millón de jóvenes que están votando por primera vez en la Argentina y esto es muy bueno" (Télam).



Esteban Bullrich (precandidato a senador por Cambiemos): "siempre somos muy optimistas, no hay ninguna excusa para no ir a ejercer el derecho de quién nos representa" (Dyn).

Adolfo Rodríguez Saa (candidato a Senador nacional por el Frente Unidad Justicialista): "midan mi pálpito por mi sonrisa", pidió. "En estas elecciones de medio término uno expone su gestión, es una primera vuelta, y el ciudadano tendrá una segunda oportunidad en octubre para emitir su opinión", indicó según Télam.

Florencio Randazzo (precandidato a senador): "hoy es un día que nosotros nos llamamos a silencio y la gente es la que habla... Nosotros somos respetuosos y coherentes" (Dyn).

Según cifras de la Cámara Nacional Electoral, un total de 33.104.626 argentinos están habilitados para votar hoy hasta las 18, hora de cierre de los comicios, en 98.084 mesas distribuidas en 14.433 establecimientos en todo el país.

Buenos Aires, Jujuy, Misiones, Formosa, San Juan, San Luis, Santa Cruz y La Rioja son las ocho provincias que definirán en la votación de hoy a los candidatos a senadores nacionales para ocupar 24 escaños en la cámara alta a partir del 10 de diciembre próximo.

Las PASO ponen a prueba a las fuerzas políticas más pequeñas, que enfrentarán el desafío de superar el 1,5 por ciento de los votos para poder seguir en carrera para las legislativas.