El sensual reggaetón que acercó a Fede Bal y Laurita Fernández

Laurita Fernández reconoció que hubo un acercamiento con Federico Bal, con quien protagonizó un sensual reggaetón el pasado lunes en la pista del Bailando 2017. ¿Será el principio de la reconciliación?

La bailarina habló sobre cómo fueron los días previos a presentar la coreografía en el programa de Marcelo Tinelli: "al principio los ensayos del reggaetón con Fede fueron raros, porque estábamos cerca y era como una tensión y nerviosismo que yo reconozco que me pasaba. Y después ya nos relajamos, y nos soltamos. Nos pasó en los ensayos que somos los dos medio quenchis, somos los dos como fuego. En los ensayos me sirvió calentarme un poco para que salga bien real y decíamos está bueno que no va a ser fingido".

En declaraciones al portal Pampita Online, Fernández recordó que "desde que nos peleamos que no nos besábamos. Y después tuvimos unas charlas de putearnos, que terminábamos besándonos porque nos pasaba. Era muy gracioso como a veces lo hacía perfecto y otras se zarpaba mal, y al final terminó pasando eso, yo me comí la nariz”.

"También me pasa que comparto mucho tiempo con él y no me di la posibilidad de salir a conocer a alguien, tampoco me dieron las ganas, pero me pasa eso. No descarto a nadie nunca, no es que con alguien terminé tan mal que digo no estaría jamás en mi vida, yo a Fede lo quiero muchísimo", añadió.

Cuando se le consultó por una posible reconciliación, la rubia dejó abierta cualquier posibilidad: "puede pasar que él se ponga en pareja con otra chica, como puede pasar que yo conozca a alguien, y él me dice ojalá sea yo y ojalá seas vos. Ahora pasamos a la etapa de volver a conectar, no como pareja, pero yo la paso bien con él en los ensayos".

El reggaetón caliente de "El Polaco" que Silvina Luna no quiso ver



"Él ahora entendió mucho lo que a mí me pasó, y me da mi espacio. Antes estaba muy tal vez encima de querer volver, de querer recomponer las cosas, y ahora está como más interesante, está como él con la suya, entonces yo no sé qué hace de su vida y eso siempre llama la atención", concluyó.