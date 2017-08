La camiseta de Boca es la tercera más linda del mundo, según "Four Two Four"

La camiseta de Boca es la tercera más linda del mundo

Varios 12/08/2017 | Por Nicolás Carrizo

La camiseta de Boca, una de las más lindas del mundo.

Que la camiseta de Boca es una de las más lindas del mundo es algo que sabemos todos. Pero también es lindo cuando se reconoce a nivel mundial.

La revista británica Four Four Two armó un ranking con las 19 casacas más lindas de la temporada 2017/18 e incluyó a la titular de Boca en el top 3.

“No tiene nada revolucionario, pero Boca tiene una de las indumentarias más emblemáticas del mundo del fútbol y la última versión no defrauda”, aclara el artículo.

El top 19 de camisetas más lindas del mundo:

19) Shaktar Donetsk de Ucrania (titular).

18) Athletic Bilbao (titular y suplente).

17) Fiorentina (titular).

16) Manchester City (suplente).

15) Southampton (titular).

14) Crystal Palace (suplente).

13) Bayern Munich (titular).

12) Brujas (suplente).

11) Liverpool (titular).

10) West Bromwich (suplente).

9) París Saint Germain (titular).

8) Flamengo (titular y suplente).

7) Torino (titular).

6) Hamburgo (suplente).

5) Milan (titular, suplente y alternativa).

4) Benfica (titular).

3) Boca Juniors (titular).

2) Palmeiras (titular).

1) Sampdoria (titular y suplente).

