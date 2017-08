La mujer que buscaba a su madre biológica la habría encontrado en Cruz Alta

María de los Ángeles Medina, la mujer de 44 años que estaba buscando a su familia biológica, habría encontrado a su mamá. Según lo que comentó se llamaría Blanca Domínguez y viviría en Cruz Alta.

El hallazgo se habría dado a partir de la nota que salió en LA GACETA, en la que "Marilú" -como le dicen sus allegados- expresó su deseo de conocer su verdadera identidad. "Yo fui adoptada y a los nueve años recién me lo contaron. Siempre quise saber más sobre mi historia pero mi familia no me quería dar información. Cuando cumplí 18, me fui de mi casa y empecé a investigar", explicó.

En la nota, Medina dio los nombres de dos mujeres tucumanas que, según sus averiguaciones, podrían ser sus madres: Amelia Ybarra y Blanca Domínguez. Tras la publicación, hijas de Domínguez se contactaron con ella y le dijeron que son sus familiares, además le compartieron fotos en las que ella notó su gran parecido.

"Estoy aturdida jaja. Hablé con las hijas de Blanca (Domínguez), con ella todavía no. Después de tantos años de búsqueda. Estoy feliz", comentó María.

El llamado convenció a "Marilú" de venir a Tucumán y conocer a su supuesta familia. "Voy a ir en noviembre a verlos y me voy a hacer el ADN", finalizó.

Las supuestas hermanas de María.

Blanca Domínguez y una de sus hijas.

María de los Ángeles.