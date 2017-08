Conor McGregor prometió noquear a Floyd Mayweather antes del tercer round

El irlandés Conor McGregor prometió que noqueará al estadounidense Floyd Mayweather antes del tercer roundo de la pelea que se realizará el próximo 26 de agosto en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

"Va a quedar inconsciente en dos asaltos, en realidad en uno, quizás sólo sobreviva hasta el segundo asalto si lo salva la cuenta", dijo el luchador de artes marciales mixtas, quien realizó una curiosa exhibición simulando durante el tiempo que duran 12 asaltos.

McGregor golpeó a una bolsa durante 47 minutos, aunque los expertos en boxeo remarcaron la poca técnica que tiene para combatir contra uno de los mejores de todos los tiempos.

Sin embargo, el peleador de 29 años demostró que se tiene confianza: "no sé cuántas veces he sorprendido al mundo, y lo haré de nuevo". ""Floyd terminará mal. No va a ser un buen final para lo que dudan de mí", anticipó. ¿Qué dirá Floyd?