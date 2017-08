Di Plácido podría dejar Atlético para jugar en Boca

Lo que pasará con Leonel Di Plácido sigue siendo un total mistero para Atlético. Es que cuando el club creyó que el lateral volvería a poner la firma en 25 de Mayo y Chile, todo se complicó y aparecieron los interesados.

Uno de ellos, el que sonó con fuerza en las últimas horas, es Boca. Al parecer, el "Xeneize" está dispuesto a comprar el 100% del pase del jugador que pertenece a All Boys, para reemplazar a Gino Peruzzi en el equipo de Guillermo Barros Schelotto.

"El jugador no es nuestro, es de All Boys. Tenemos una opción de compra, pero no es fácil. Hay que ver cómo sigue la negociación con Leonel. No es un tema que sea prioridad para nosotros", dijo días atrás el presidente de Atlético,

Lo cierto es que ahora los rumores se hacen escuchar con fuerza y, pese a un supuesto interés del jugador por jugar en Lanús (que también se fijó en él), sería Boca el que pondría toda la plata para comprarlo.