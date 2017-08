Un hombre arriesgó la vida para salvar a su perro de ser asesinado por un pitbull

Matthew Roberts es el valiente hombre que arriesgó su vida para salvar a su perro de la mordida de un pitbull. El video del ataque fue grabado en México por una cámara de seguridad y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Mi perro se encuentra internado y bajo observación, y yo herido en mis manos, en mi cuerpo y con mi pecho desgarrado; me arrancó un pedazo de mi pecho, porque también se lanzó contra mí el pitbull (fuera de cámara)", escribió Matthew Roberts en su cuenta de Facebook denunciando el ataque del que fue víctima él y su perro Scot.

El joven escribió en la publicación que el dueño del pitbull no se hizo cargo de los gastos médicos y veterinarios; y que la Policía no aceptó su denuncia ya que no tenía el nombre del propietario del otro animal.

"Hago un llamado a las personas defensoras de los derechos de los animales a que me apoyen para que este acto de violencia no se quede impune y este perro pueda ser rescatado y puesto en manos de alguien que le pueda dar un mejor trato", escribió Roberts sobre el pitbull.