Desesperado pedido de una niña de 10 años a María Eugenia Vidal por el maltrato de su madre

Una niña de 10 años le escribió una carta a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la que relata que es víctima del maltrato de su propia madre.

"Mi nombre es Valentina, tengo 10 años. Fui víctima de abuso y violencia por parte de mi mamá y su novio y tuve mucho sufrimiento cada vez que me tocaba ir a su casa", comienza el manuscrito que llegó a manos de la mandataria bonaerense.

Si ese inicio no es suficiente señal de alerta, Valentina siguió su carta donde detalló: "Yo le conté al juez. No respeta mis derechos y quiere que se haga una revinculación que yo no quiero. Yo no quiero ver más a mi mamá. ¡No quiero sufrir más! ¡Quiero ser feliz!".

El magistrado sindicado en la carta de Valentina es Daniel Jorge Williams, titular del Juzgado de Familia N° 6 de La Matanza, detalla La Nación.

El reclamo de respeto a sus derechos por parte de Valentina, que vive con su padre, se hizo viral luego de que una mujer compartiera la carta en un grupo de Facebook llamado: "Niños en riesgo".

La palabra del juzgado

"Es una causa que comenzó en el 2013 y casi desde ese momento que la nena no ve a su mamá. Se demoró tanto tiempo porque el padre no se presentó en reiteradas oportunidades al juzgado y tampoco llevó a la nena", dijeron desde la oficina de Williams y aclararon que la decisión de la revinculación es por un fallo no sólo de ellos, sino de la Cámara de Apelaciones N° 2 en lo Civil y Comercial bonaerense.

"Hace un año la Cámara falló igual que nosotros y, como el padre de la nena siguió evitando el contacto, fuimos intimados a arbitrar todas las medidas necesarias para que se lleve adelante la revinculación con la madre", agregaron desde el Tribunal.

"Se tomaron todos los recaudos y siempre se priorizó el derecho de la nena. Hubo exámenes psicológicos y el lugar donde se iban a producir los encuentros de la nena con la madre iba a ser en el juzgado. Sin embargo, el padre no la trajo", detallaron desde el juzgado con sede en La Matanza.