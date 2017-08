El Banco Central usó U$S 1.900 millones para mantener el dólar debajo de los $ 18 antes de las PASO

El dólar cerró estable hoy, a $ 17,99 para la venta, en bancos del microcentro porteño, según el promedio de venta que publica el BCRA, en la última jornada bursátil y cambiaria previa a las elecciones primarias del domingo.

En la plaza mayorista el dólar avanzó medio centavo, a $ 17,71. Fuentes del mercado indicaron que la autoridad monetaria incrementó las posturas vendedoras sobre el cierre de la operatoria, para terminar la rueda con un saldo negativo de unos U$S 300 millones para desactivar la suba del tipo de cambio. En las últimas once jornadas cambiarias sacrificó unos U$S 1.900 millones, detalla Infobae.

En el mercado paralelo, el dólar "blue" ascendió cinco centavos y alcanza un nuevo récord de $ 18,53.

El Banco Central continuó activo para contener con ventas en el mercado mayorista el precio de la divisa debajo de los $ 18 antes de las elecciones primarias de este domingo, pero también con la mira puesta hacia fin de año.

Con una inflación que el Indec calculó en un 1,7% en julio, la autoridad monetaria está determinada a que el tipo de cambio no se escape, por cuanto los agentes de mercado anticipan que las tasas de interés continuarán próximas al 27% anual. Este instrumento, que el Banco Central establece a través de los rendimientos de las Letras Lebac y del corredor de pases a siete días, es el que determina que empresas, inversores y grandes ahorristas opten por continuar posicionados en pesos y desistir de una dolarización mayor que la actual.