Un fisicoculturista, ex campeón del mundo, muere por intentar una pirueta

Sifiso Lungelo Thabete, campeón sudafricano de fisicoculturismo, murió al intentar realizar una desafortunada pirueta durante un evento realizado en su país natal. El trágico momento fue grabado y publicado en YouTube.

El deportista quiso realizar un “backflip”, pero no calculó bien y todo el peso cayó sobre su cuello. El público quedó espantado con la caída, según se ve en un video puesto en la plataforma de video.

El ex campeón del mundo junior de la IFBB en la categoría 75 kg quería animar a la gente recreando el último festejo que utilizó cuando ganó el IFBB Muscle Mulisha Grand Prix Sub 23. No obstante, solo consiguió la muerte.

En el video de YouTube se aprecia a Thabete corriendo al escenario y realizando una vuelta hacia atrás que no pudo completar. En lugar de aterrizar con los pies, lo hizo con su cabeza.

