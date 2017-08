¿Se viene una guerra? Trump dijo que sus tropas están listas para atacar Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que las fuerzas militares de su país están listas para el combate contra Corea del Norte. Lo dijo en Twitter y agregó que confía en que las autoridades del país comunista cedan en sus amenazas para que no sea necesario llegar a un conflicto bélico.

Trump disparó un misil en Corea y aumenta la tensión

"Las soluciones militares están completamente preparadas, listas para el combate, por si Corea del Norte actúa de forma imprudente. Espero que Kim Jong-un encuentre otro camino", escribió el republicano en la red de microblogging.

El mensaje constituye un paso más en la creciente ola de bravuconadas que involucra a Trump y Kim, y que esta semana alcanzó niveles inéditos y causan preocupación global.

Los motivos por los que a Trump se le "terminó la paciencia" con Corea del Norte

Ayer, Trump dijo que si el líder norcoreano ordena un ataque contra la isla estadounidense de Guam, en el Pacífico Occidental, se topará con una respuesta "que nadie ha visto antes en Corea del Norte".

Corea del Norte advierte que sus misiles pueden llegar a Estados Unidos

El gobierno comunista de Pyongyang aseguró que prepara un plan para disparar a mediados de agosto dos misiles de medio alcance cerca de las aguas territoriales del Guam, sede de una estratégica base naval estadounidense.

"Ya veremos lo que hace (Kim jong-un) con Guam. Si hace algo, esto desencadenará un evento que nadie ha visto nunca antes en Corea del Norte. No puede ir por ahí amenazando Guam, EEUU, Japón o Corea del Sur", aseveró Trump el jueves, según la agencia Télam.

El mandatario sostuvo que su país está preparado para varias eventualidades militares y que su duro lenguaje no es un "desafío", sino una "declaración de hechos".

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!