La Corte Suprema le giró a Gils Carbó el caso sobre la candidatura de Menem

BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia le giró a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la apelación a la impugnación de la candidatura a senador nacional de Carlos Menem. La decisión fue adoptada por unanimidad en la reunión de acuerdos realizada este jueves.

El pronunciamiento de Gils Carbó –que no es vinculante– es un paso previo obligatorio a la decisión del máximo tribunal, que no se conocerá antes de las elecciones primarias del 13 de agosto.

Esto no implica que Menem haya quedado invalidado definitivamente como candidato. Sucede que en las Primarias se votan agrupaciones políticas, y si se adoptara una sentencia contraria a la de la Cámara Nacional Electoral antes del 2 de septiembre –fin del plazo para registrar candidatos proclamados en las PASO–, el "riojano" podrá anotar su nombre en los comicios generales.

Esa fue la fecha que se impusieron como límite para expresarse sobre el tema los ministros del máximo tribunal en el encuentro realizado este jueves, según informó Infobae.

La cara del ex presidente estará en las boletas el próximo domingo pese a que la legalidad de su participación todavía se discute en los tribunales. Fue una decisión adoptada por la Cámara Electoral para "resguardar los derechos de los votantes", considerando que ya no hay tiempo para reimprimir las papeletas.

Su postulación continúa impugnada hasta tanto no haya una decisión en contrario. Mientras, habrá un "corrimiento" de los candidatos anotados en la lista. El resultado del domingo será válido para el partido, no para un nombre en particular. Al menos por ahora.