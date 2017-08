Fue entregada en adopción y 27 años después busca a su madre biológica en Tucumán

Una mujer de 45 años pide ayuda en las redes sociales para encontrar a sus padres biológicos que, supuestamente, viven en Tucumán. Radicada en Buenos Aires, María de los Ángeles Medina, quiere viajar a la provincia para profundizar la búsqueda.





La mujer hizo un posteo en Facebook con parte de su historia yla publicación se volvió viral. A las pocas horas, personas de distintos puntos de la provincia se comunicaron con ella para aportarle algunos datos. En el mensaje, ella cuenta que es adoptada y pide la ayuda de todos para dar con la mujer que la dio a luz en la década del 70

"A los nueve me enteré que la familia con la que vivía no era la biológica y años después empecé con la investigación", relató.

"Marilu" -como le dicen sus allegados-, le contó a LA GACETA que pasó su infancia en distintas partes por los traslados laborales de su padre, quien era militar: "de Cruz Alta nos mudamos a Zapala, Esquel y Junín de los Andes". Además dijo que no tuvo una buena adolescencia ya que sufría maltratos físicos y psicológicos de parte de quienes la criaron.

La mujer menciona que sus padres nunca quisieron contarle nada al respecto de su historia: "se negaban a darme información. Eso me llevó a irme a Buenos Aires (cuando cumplió la mayoría de edad)". Tiempo después, logró conseguir un dato muy importante: su partida de nacimiento. En el documento figura que ella nació en Tucumán pero también que las personas que la criaron eran sus padres biológicos.

Recurrió a "Abuelas" para pedir ayuda: "me dijeron que ellas tienen registros de 1973 a 1986 y yo nací antes asi que no podían decirme nada. Me mandaron a buscar una ONG de adoptados. Fue una mala experiencia". Y continuó: "lo poco que pude conseguir fue a pulmón".

Un diario de Neuquén se enteró de su historia y le hicieron una nota. A raíz de esta publicación distintas personas de Tucumán se contactaron con ella y le aportaron dos nombres: Amelia Ibarra y Blanca Domínguez. Según le dijeron, creen que una de estas dos mujeres podría llegar a ser su madre biológica. Ambas tienen historias duras: una dio a luz y le dieron por muerto a su bebé que nunca logró ver; la otra, regaló a su hijo a una familia "de buen pasar" porque no lo podía mantener.

"Yo sentí algo cuando me llamaron sus familiares pero no estoy segura de nada. No voy a saberlo hasta que me encuentre con ellas o hable por teléfono aunque sea. Fue muy fuerte escuchar esas historias", expresó en una entrevista con LA GACETA.

María está casada actualmente y tiene dos hijos. Estudia y se encarga de un negocio. Tiene planeado venir a la provincia para reunirse con sus supuestas mamás y hacerse un ADN. "Me gustaría verla y abrazarla (a su mamá). Conocer el rostro de tu vieja, cómo es. Es una lucha por dentro", finalizó.