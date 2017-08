Sospechan que el nuevo novio de Barbie Vélez es un miembro de la familia

El periodista Tomás Dente tiró una bomba en el programa "Nosotros a la mañana" que conduce Fabián Doman. Según el panelista, el nuevo novio de Barbie Vélez sería un miembro de su familia.

"Estarían viviendo hace un mes una historia de amor, y nos ponemos muy contentos, Barbie y Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián Rodríguez, exmarido de Nazarena", dijo el panelista.

Tommy agregó que durante la batalla legal que ella mantuvo con Fede Bal se rumoreó un romance con Lucas, pero Nazarena enseguida lo desmintió, según informó El Trece TV.

"No hay ningún parentesco. No son hermanastros ni consanguíneos. Que quede bien claro que no tienen nada que ver", aclaró enseguida Fabián Doman.

Dente agregó que en febrero se dijo se besaron en Jet, un boliche de la costanera.

"Ayer a la noche recibo un llamado con esta información, que hace un mes se animaron a construir de nuevo este vínculo, que quedó trunco en el verano. Fueron a bailar a un lugar que se llama Vita, donde Barbie va siempre, y esa noche habrían concretado", cerró el panelista.