"No hay ninguna posibilidad de que Tevez regrese a Boca"

El representante de Carlos Tevez, Adrián Ruocco, afirmó hoy que no hay chance alguna para un regreso inmediato del actual delantero de Shanghái Shenhua de China a Boca.

"No hay ninguna posibilidad de que Tevez venga ahora a Boca y si Carlos toma una decisión, que sea feliz con la que tome", aseguró Ruocco, quien señaló que Tevez vendrá a la Argentina en el receso de la liga china de fútbol, pero solo por cuestiones personales y no por una reunión con dirigentes de Boca.

"Carlos viene de visita a ver a su familia porque hace nueve meses que no está en la Argentina", remarcó. A su vez, indicó que el ex delantero "xeneize" no está preocupado por su relación con los hinchas de Boca en referencia a su partida del club en el inicio del año luego de la oferta millonaria de Shangai.

"Él sabe que la gente de Boca siempre fue fiel con él. Pasa por otro lado, es una decisión de vida de él", apuntó Ruocco tirando por la borda las últimas declaraciones del presidente de La Ribera, Daniel Angelici (que había reflotado la idea de regreso del jugador).