Favio Álvarez volvió a Atlético, ¿Leonel Di Plácido hará lo mismo?

Después de muchos idas y vueltas, cuando parecía que su vuelta era imposible, el cordobés Favio Álvarez firmó hoy con Atlético para empezar a darle forma al mediocampo del que dispondrá Ricardo Zielinski para esta temporada.

El volante, uno de los puntos más altos que tuvo el "Decano" en pasado semestre, puso el gancho en el contrato que lo vinculará por un año más con el club, que tendrá la opción de quedarse con el pase del ex Talleres de Córdoba.

Otro triunfo para que los suplentes "decanos" entren en confianza

En declaraciones a Deportivo 12 en radio LV12, el presidente Mario Leito explicó que la reincorporación de Álvarez "se venía hablando desde la semana pasada". "Es uno más el plantel, que va tomando forma de manera importante. Son jugadores muy importantes en este proceso y se sumará a un plantel competitivo", explicó.

¿Y Di Plácido?

En las últimas horas el regreso de Leonel Di Plácido empezó a sonar con fuerza por 25 de Mayo y Chile. Sin embargo, que el ex All Boys se vuelva a poner la camiseta albiceleste sigue siendo complicada.

"No estamos apurados, nos vamos a dar el tiempo que sea necesario para armar el equipo. Iremos por un central, un nueve y un delantero más por afuera. Con eso nos retiraríamos del mercado de pases", afirmó Leito.



"Su regreso es una posibilidad, pero no está nada cerrado. Estamos esperando pacientemente", aclaró Leito y sostuvo que "el jugador no es nuestro, es de All Boys. Tenemos una opción de compra, pero no es fácil. Hay que ver cómo sigue la negociación con Leonel. No es un tema que sea prioridad para nosotros".