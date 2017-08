Higuaín subió un video haciendo playback y, otra vez, le llovieron burlas

Gonzalo Higuaín quedó otra vez en el centro de las críticas y las burlas. El delantero de Juventus, que al parecer será relegado al banco de suplentes en la Selección Argentina, envió un mensaje sus seguidores de Instagram y terminó haciendo el ridículo.

El "Pipita" publicó un video haciendo playback de una canción de Carlos Vives, junto a la frase "Cuando uno tiene buena energía da buena energía..es asi.. buena energía para tod@s...gracias por el cariño de siempre..". Pero al jugador otra vez le llovieron las burlas.

Algunos de sus seguidores aprovecharon la ocasión para hacerle notar que no se sabía la letra pero sorprendieron dos comentarios: el de Augusto Fernández y Alejandro Gómez. El ex River le puso: "qué mirada penetrante, amigo. Piponnnnnnnn, romanticónnnnnnn"; mientras que el "Papu" también lo acusó de no conocer la letra.