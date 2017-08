Tras la polémica, confirmaron que las mujeres podrán inscribirse en el Gymnasium desde el lunes

Después de un largo debate, las aspirantes mujeres podrán inscribirse a partir del lunes al cursillo de ingreso del Gymnasium de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Las autoridades del colegio aún no han recibido la notificación oficial por parte del Rectorado, tras la resolución aprobada por el Consejo Superior ayer por la noche. Sin embargo, decidieron adelantarse y habilitar la inscripción a niñas a partir de la próxima, comenzando así una nueva etapa en la coeducación.

"Si bien la decisión es lo opuesto a lo que votó la semana pasada el Consejo Asesor Interno del Gymnasium, vamos a acatar lo decidido por la autoridad superior y a partir del lunes vamos a recibir a las niñas que quieran inscribirse al cursillo de ingreso. Estamos preparando todo para que este sea un proceso de adaptación a las épocas lo más feliz posible, buscando siempre no perder la identidad, las tradiciones y la excelencia educativa del Gymnasium", afirmó en diálogo con LA GACETA Fabián Bonilla, vicedirector de la institución.

En el colegio habían confirmado ya que las mujeres podían registrarse para el cursillo de ingreso 2017-2018: si aprueban el examen, podrán empezar a asistir a clases en esa institución desde el año que viene.

Ahora, la dirección de la institución comunicó que la inscripción estará abierta hasta el viernes 18 de este mes y que el 4 de septiembre comenzará el cursillo de ingreso, obligatorio para todos los aspirantes.

Qué opinan las chicas del Instituto Técnico sobre el debate por el ingreso femenino al Gymnasium.



Bonilla confirmó, además, que no habrá cupo por sexo: "la Universidad nos pide atenernos al principio de no discriminación, por lo tanto, no tiene por qué haber un cupo. Se recibirán todas las inscripciones y entrarán, como todos los años, 70 estudiantes. Ya no podemos hablar de 70 chicos, ahora hablamos de 70 personas, de 70 estudiantes", dijo el vicedirector.

El Consejo Asesor Interno del Gymnasium votó en contra de que el colegio sea mixto.



Al Gymnasium universitario se ingresa al quinto grado de la primaria, y se transitan los dos últimos años de esa etapa en el colegio para recién acceder a la secundaria, que dura seis años. El examen de ingreso consiste en tres asignaturas: matemática, lengua y ciencias y el título obtenido al terminar la carrera es de Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales.