Macri pidió que la ciudadanía vaya a votar en las PASO

BUENOS AIRES.- El presidente, Mauricio Macri, reforzó el llamado a votar el domingo próximo en las primarias legislativas y le pidió a los seguidores de Cambiemos que "no bajen los brazos". Durante un acto en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, el mandatario hizo un repaso de los logros de su gestión y pidió que los ciudadanos participen de las PASO.

"Hoy los quiero invitar a que el domingo vayamos a votar, a decirle al resto de los argentinos que creemos en lo que estamos haciendo y necesitamos que todos se sumen; la Argentina ya arrancó", exclamó el mandatario, destaca La Nación.

A pocas horas de que se inicie la veda electoral, el jefe del Estado no abandonó el tono de campaña. Y le habló al votante: "te pienso todos los días, no bajo los brazos, pero no los bajes vos tampoco porque tenemos que demostrar que este cambio que hemos decidido, no fue porque nos parecía lindo, sino a conciencia y poniendo el corazón".

El Gobierno buscará que la concurrencia a las urnas supere el 75% para así aumentar las posibilidades de un triunfo del oficialismo, en especial en la provincia de Buenos Aires. En la Casa Rosada creen que una baja participación en las PASO podría favorecer al peronismo.

Macri convocó a los ciudadanos a ir a votar "con alegría" y advirtió: "piensen en lo que están viviendo los hermanos de Venezuela que no pueden elegir con libertad, que están siendo vulnerados sus derechos".

También estuvieron la primera candidata a diputada nacional de Vamos Juntos por la Capital, Elisa Carrió; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la vicepresidenta Gabriela Michetti, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, entre otros dirigentes y funcionarios de Cambiemos.

Durante su discurso, Macri volvió a reconocer que los beneficios de sus políticas no llegaron a muchos ciudadanos. "La Argentina comenzó a crecer pero quiero que quede claro: sabemos que este crecimiento no alcanzó a muchos argentinos. Esto es el comienzo de ese camino, no es el final", señaló.

Además, sostuvo que su gestión no quiere para el país "más parches", ni "ocultar más problemas debajo de la alfombra".