Lo nuevo: WhatsApp actualizó la manera de grabar los mensajes de voz

WhatsApp comenzó con la actualización gradual en la opción "enviar mensaje de audio", cuya aplicación hasta el presente se realiza manteniendo apretado el icono del micrófono y luego se suelta al terminar de grabar.



El nuevo cambio de la red de mensajería instantánea permite ahora grabar audios de hasta 15 minutos pulsando una sola vez el botón virtual de la pantalla.



Attach Media > Audio > Record with WhatsApp. Now it works in background. pic.twitter.com/vYc7sBfDt0

WhatsApp beta for Android 2.17.290: it's now possible to record an audio message in background (Attach media> Audio > Record with WhatsApp). pic.twitter.com/Tb0cHO2mKf