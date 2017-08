Estas son las leyes que Macri le reclama a Manzur

El presidente Mauricio Macri cuestionó al Gobierno tucumano, porque se opone a iniciativas nacionales que buscan generar más empleo y transparencia.

Lo hizo durante una entrevista que brindó ayer al programa Los Primeros. “(Juan) Manzur arrancó, por conveniencia, en una actitud más abierta hacia lo que le comentábamos, (ya que) todo lo que hacíamos le favorecía; pero cuando uno le pide hacer una reforma política, poner todo en internet, adherir a la Ley de ART, a la Ley de PYME, no adhiere”, criticó el mandatario.

“Tucumán necesita más que nunca un cambio transparente. (Queremos) que deje atrás su sistema feudal”, aseveró el Presidente.

Estas son las leyes a las que se refiere Macri:

Ley de PyME

La Legislatura había adherido a la norma nacional, pero el gobernador la vetó

El 16 de febrero pasado, el Poder Legislativo adhirió a la ley nacional 27.264, denominada “ley PYME” (o “Programa de Recuperación Productiva”). “Las empresas provinciales que se encuentren comprendidas y/o sean beneficiarias por la ley nacional 27.264, a la que adhiere la presente, gozarán de estabilidad fiscal tributaria y no podrán ver incrementada la carga tributaria total, considerada en forma separada en la jurisdicción provincial, hasta el 31 de diciembre de 2018”, expresaba la norma, que había sido impulsada por legisladores de Cambiemos. El gobernador Juan Manzur la vetó sobre la base de informes técnicos de su equipo. Por ejemplo, Rentas marcó que no se podía “determinar el costo fiscal potencial” de esta norma.

Electoral

Del “Tucumán Dialoga” a una comisión que aún no analiza la reforma

Luego de asumir, el gobernador Juan Luis Manzur anunció que su equipo iba a comenzar a preparar la reforma del sistema electoral provincial. La polémica había surgido tras las caóticas elecciones provinciales, que tuvo por características una gran cantidad de acoples y denuncias por supuestas irregularidades en distintos distritos. La Casa de Gobierno lanzó el programa “Tucumán Dialoga”, que convocó a diversos espacios políticos, a especialistas y a ONG. Un libro con las conclusiones y todas las propuestas fueron elevadas luego a la Legislatura, que conformó una comisión especial de Reforma Política y Electoral de la Provincia. Este grupo de trabajo no se ha reunido hasta ahora. El oficialismo aseguró que lo hará tras las elecciones.

Ley de ART

Una normativa que apunta a reducir la litigiosidad en el ámbito laboral

En enero de este año, tras el debate en el Congreso, el presidente Mauricio Macri dictó un decreto que puso en vigencia las modificaciones a la ley de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). “Esto posibilitará incorporar al sistema de riesgos de trabajo a más de un millón de empleados públicos provinciales, municipales y comunales que actualmente no tienen ningún tipo de cobertura y eso es un gran paso en defensa de los trabajadores”, consideró el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, en esa ocasión. En la Casa Rosada apuntaban a lograr una baja en los 300.000 juicios abiertos en el país, con reclamos por US$ 4.500 millones. En Tucumán, la Legislatura no ha adherido a esta normativa hasta ahora.

Información

Varios proyectos aguardan por su tratamiento en el poder Legislativo

El Congreso de la Nación ya aprobó la ley nacional de Acceso a la Información Pública, que apunta a garantizarles a los ciudadanos la entrega de toda documentación de interés público y del ámbito estatal, a través de una serie de trámites que las reparticiones públicas no pueden rechazar. Este sistema comenzará a regir a partir del 29 de septiembre, según dispuso el Congreso de la Nación. En Tucumán, legisladores del oficialismo y de la oposición han presentado diversas iniciativas para adherir a ese régimen. Además, hay quienes proponen la creación de un sistema de acceso a la información regulado por la Provincia. Sin embargo, las autoridades de la Legislatura no han introducido ese asunto en las sesiones del año.

Sí se adhirió

Desde el estado de emergencia por la inseguridad hasta el cannabis medicinal

Desde que Juan Manzur asumió como gobernador, el Poder Legislativo sí adhirió a diversas disposiciones impulsadas por la Nación, tanto a través del Congreso como por DNU del presidente, Mauricio Macri. En ese listado aparece la declaración de la Emergencia en Seguridad. Si bien Manzur había intentado aplicar un estado de excepción independiente de la ley nacional, a través de un DNU, luego el cuerpo legislativo tucumano rechazó ese instrumento y adhirió a lo aplicado desde la Nación. La Legislatura también ratificó a nivel local la ley nacional de Cannabis Medicinal, que habilita la investigación y el estudio de los tratamientos alternativos con esa sustancia. Además, se adhirió a la ley nacional de control de armas de fuego.