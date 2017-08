1. El relato del policía que salvó a la rehén: “esa mujer podría haber sido mi madre u otro ser querido”

El lunes a la tarde, el oficial Osvaldo Ariel Palomares tomó el pico de botella roto con el que un hombre amenazaba con degollar a una rehén, en la confitería “La Estrella”, de Concepción. Otros dos efectivos se lanzaron encima del agresor y, entre los tres, lograron reducirlo. Palomares, de 23 años, contó a LA GACETA que lleva sólo cuatro meses en la fuerza y que nunca había vivido una situación similar. Además, explicó que luego del rescate, sintió una emoción que aún no sabe cómo explicar.



En tanto, la víctima filmó un video y lo subió a las redes sociales para dar a conocer que se encuentra bien. Allí dijo que el captor “era un chico muy triste”, y que le había prometido que no le iba a hacer daño, pero que podía cambiar de opinión si no se hacía lo que él pedía.



En cuanto al agresor, ayer fue presentado ante el fiscal de turno, Edgardo Sánchez, pero se abstuvo de declarar. Ya se pidió al Juzgado que dictamine la detención, pero aún no hubo una respuesta. Tampoco llegaron a Tribunales los resultados del examen toxicológico y del dosaje alcohólico que la Justicia había exigido, ante la sospecha de que el agresor no se encontraba en sus cabales a la hora del ataque.