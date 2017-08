Angelici recurrirá al TAS por la inhabilitación de la Conmebol

El presidente de Boca y vicepresidente de la AFA, Daniel Angelici, confirmó hoy que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para revocar la inhabilitación para ejercer funciones en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que le aplicó la Subcomisión de Control del máximo ente del fútbol sudamericano.

Luego de reunirse en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, con los integrantes del ente independiente encargado de realizar los exámenes de idoneidad a los dirigentes, Angelici ratificó su decisión de llevar el caso al tribunal deportivo.

"Me hicieron la entrevista y traje toda la documentación. Si bien es cierto que no la presenté en tiempo, no esperaba esta respuesta de la Conmebol", explicó Angelici desde Paraguay.

El presidente de Boca y vice de la AFA viajó con el titular de la casa mayor del fútbol argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, pero fue notificado oficialmente de la inhabilitación para ejercer funciones en la Conmebol por el plazo de un año.

"La Conmebol no tiene organismo de apelación y por eso voy a recurrir al TAS, que seguramente cambiará el fallo", confió Angelici, quien también reclamará que la información se filtró antes en la prensa y se rompió la confidencialidad del proceso.

El dirigente debía presentar una documentación pedida por la Conmebol el pasado 23 de mayo, que tenía un plazo de entrega de diez días.

El órgano de control argumentó en la nota dirigida a Angelici que se lo sancionó por la "no entrega de la información solicitada" y que no se puso "en tela de juicio su calidad personal" ni su "trayectoria dirigencial".

En este sentido, Angelici descartó que esta sanción esté relacionada con la creación de la Liga Sudamericana de Fútbol que encabezó para reclamar, junto con la mayoría de los clubes sudamericanos, cambios en el reparto de dinero y en los premios en los torneos, y que generó el malestar del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

"Hablé con Domínguez y le dije que la Liga Sudamericana es para sumar y no es contra la Conmebol. No tengo ningún inconveniente personal con él", concluyó Angelici.