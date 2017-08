Video: habló la mujer que fue tomada de rehén en una confitería de Concepción

La mujer que ayer fue tomada de rehén en una confitería ubicada en el centro de Concepción brindó su versión de los hechos y le deseó a su captor que "esté bien".

A través de su cuenta de Facebook, Mercedes Simón Duble presentó un video casero con el propósito de responder a las consultas que estaba recibiendo para conocer su estado de salud tras el tenso episodio de ayer, durante el cual un hombre la amenazó con una botella partida.

"Estoy bien. Estaba en (la confitería) La Estrella tomando un café y vino un chico muy triste, con muchos problemas, además drogado y alcohólico, y me agarró de rehén a mi. Quería otras cosas, que venga Fulando, Mengano, pero estaba muy mal. Me dijo que no me quería hacer daño, pero que si no conseguía lo que quería sí me iba a hacer daño, que me iba a matar y que su vida no tenía ningún valor", relata la mujer en su cuenta de Facebook.

"Yo me quedé tranquila y esperé 40 minutos -prosigue-, pero según el video y la Policía dijeron que fueron 20. Al principio quería convencerlo, pero me di cuenta de que era inútil. Sólo esperé que llegara la Policía; me relajé y llegó la Policía. Espectacularmente hicieron su trabajo".

"(Lo agarraron) por atrás, lo sacaron a él y me empujaron a mi para liberarlo de mí. Apenas tengo un raspón acá (en el costado izquierdo de su cuello) y estoy perfectamente bien y espero que él también", concluye la víctima.