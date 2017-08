Caso Ciccone: Casación habilitó el jucio oral y Boudou vuelve al banquillo

BUENOS AIRES.- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy tres recursos presentados por las defensas del ex vicepresidente Amado Boudou y otro imputado del caso Ciccone y habilitó así que la causa pase a juicio oral y público.

La decisión fue adoptada por la sala IV del máximo tribunal penal que se opuso al pedido del ex funcionario kirchnerista que reclamaba que decidiera en este caso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 1 que lo sobreseyó la semana pasada en otra causa.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani rechazaron también los recursos de queja interpuestos por la defensa particular de Alejandro Paul Vandenbroele contra decisiones del TOF 4.

El TOF cuatro, sorteado para intervenir en esa causa, había rechazado la suspensión de la citación a juicio de las partes y un pedido de prórroga, a la vez que sus integrantes se habían opuesto a una recusación planteada en su contra.

Boudou fue sobreseído del delito de falsear documentación de un automóvil



En el caso se investiga si Boudou -cuando era ministro de Economía- y su socio y amigo José María Núñez Carmona adquirieron, a través de la firma The Old Fund SA (de Vandenbroele), el paquete mayoritario de Ciccone Calcográfica SA.

La causa fue enviada a juicio oral y público por el juez federal Ariel Lijo, quien aún tiene bajo investigación el origen de los fondos con que la firma "The Old Fund" realizó la compra de la ex Ciccone Calcográfica.

El ex vicepresidente y ex ministro de Economía kirchnerista aparece en el expediente como el principal imputado en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, bajo cargos de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. (Télam)