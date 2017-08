Difundieron las confesiones sexuales más íntimas de Lady Di

Las confesiones más íntimas de la princesa Diana de Gales fueron reveladas por la televisión británica ante millones de personas en el Reino Unido. Se lo hizo mediante la emisión de videos que fueron grabados por su profesor de oratoria.

En los videos, que fueron transmitidos por el Canal 4, la princesa habló de su vida sexual con el príncipe Carlos, de su amor por un guardaespaldas y sobre cómo la Reina Isabel II no la ayudó cuando buscó consejo sobre su crisis matrimonial a causa de la infidelidad de su marido con su actual esposa, Camilla Parker Bowles.

Los videos fueron grabados entre 1992 y 1993 en el Palacio de Kensington, cuando Diana tomaba clases con su profesor de oratoria Peter Settelen, quien fue contratado para ayudarla a hablar mejor en público.

El uso de las grabaciones fue fuertemente criticado por familiares y amigos de la princesa.

Rosa Monckton, una de las mejores amigas de Diana, dijo que mostrar los videos era "intrusivo", mientras que la autora real Penny Junor argumentó que no había justificación para ventilarlos.

A su vez, el hermano de la princesa, Earl Spencer, había pedido al Canal 4 que no los transmitiera por temor a la angustia que causaría a los príncipes William y Harry, según la agencia Télam.

Los medios británicos también cuestionaron el documental por haberlo rellenado con imágenes de archivo, incluyendo extractos de la entrevista de Diana en 1995 con la BBC.

Durante las grabaciones, Diana reveló que sólo había visto a Carlos 13 veces antes de su boda. "Él me llamaba todos los días y luego no me contactaba por semanas. No fue muy consistente en su cortejo", expresó Diana, quien sostuvo que "la criaron de tal manera que cuando se comprometía con alguien, lo quería".





También confesó a su profesor que durante su matrimonio el príncipe Carlos sólo quería tener relaciones sexuales una vez cada tres semanas.

"Yo quería desesperadamente que funcionara, porque amaba desesperadamente a mi marido", afirmó la princesa, quien se refirió además a lo difícil que resultó el embarazo de su hijo Guillermo sabiendo que su marido estaba teniendo un romance con Camilla.

Según Diana, el príncipe Felipe, padre de Carlos, le había dado permiso para continuar su relación con Camilla.

"Recuerdo haber dicho a mi esposo ¿por qué, por qué esta señora (Camilla)? Y me dijo: bueno, me niego a ser el único príncipe de Gales que nunca tuvo una amante", reveló sobre la respuesta de Carlos a su reclamo.

Diana, quien había desarrollado bulimia en ese tiempo, confesó además: "todo el mundo en la familia sabía de su problema y culparon a la enfermedad por el fracaso del matrimonio".

En 1985, habiendo tenido ya a sus hijos, se enamoró de su guardaespaldas, Barry Mannakee, de quien dijo que fue el mejor amante que había tenido.

En la grabación afirmó también que quiso dejar a la familia real para estar con él.

Mannakee murió en un accidente de moto en 1987, poco después de haber dejado su trabajo como guardaespaldas.