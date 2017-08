Rocío Robles habló del lado más complicado de su pasado

Rocío Robles, la ex novia de Santiago Griffo, el hijo de Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez, reveló detalles de lo que le tocó sufrir en el pasado.

En declaraciones al programa "El Show del Espectáculo", la bailarina de "Showmatch" desnudó lo que le tocó vivir hace unos años: "sufrí violencia de género con mi primer novio". "No me pegaba abiertamente pero me agarraba fuerte, me dejaba moretones y había insultos. Un día me quiso pegar en público, en una plaza, salí corriendo atrás de un policía y terminó con una denuncia", detalló.





"Me lo banqué porque no me daba cuenta. Pero ese día que me quiso pegar me hizo el click después de esquivar dos piñas. Salí corriendo y ahí terminó todo", añadió una de las revelaciones del programa de Marcelo Tinelli.

"Thyago no es gay, para nada, lo conozco desde chiquito"



Además, sostuvo que durante su adolescencia padeció el maltrato de sus compañeros. "Fue en cuarto y quinto grado, me decían nariz de chancho. Me quise operar la nariz hasta la adolescencia. Hoy, al que no le guste que no mire, pero fue muy doloroso en ese momento", recordó.