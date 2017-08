Máxima tensión por un desalojo en Panamá primera cuadra

Personal de Gendarmería, de la Policía, de grupo C.E.R.O. y de Bomberos blindaron la primera cuadra de la calle Panamá, en Villa 9 de Julio. Allí se está desarrollando un operativo de seguridad para el desalojo de las casillas que se encuentran junto a las vías y hay mucha tensión con los vecinos.

El operativo comenzó esta mañana en la zona de las vías del tren que cruzan por debajo de la avenida Juan B. Justo. Si bien en las fuerzas de seguridad reina el hermetismo, algunas de las mujeres de la zona dieron su versión de los hechos.

“Nos dijeron que hoy van a desalojar del 0 al 100. Mañana van a seguir por el 200 y van a terminar en el 600. Nunca fuimos notificados y estamos acá hace más de 20 años”, explicó Marcela Cristina Mata.





La mujer y su hija contaron que el problema se desencadenó a causa de un terreno baldío que, según ellas, era utilizado por los ladrones y los adictos para ocultarse. “Entre los vecinos llegamos a un acuerdo y le dijimos a algunos matrimonios jóvenes que se instalaran ahí. Pero una vecina que usaba ese terreno como garaje empezó a hacer lío”, agregaron.

A pesar de que, hasta el momento, no se registraron incidentes, los vecinos aseguran que el personal de Gendarmería los tiene "presos" en sus casas". "No nos dejan salir de acá ni le permiten pasar a nadie. No sabemos por qué hacen esto. Nosotros estamos tranquilos, esperando a ver qué va a pasar", mencionaron.

El ambiente está tenso y los habitantes de la zona exigen una solución: "si nos quieren sacar que nos saquen pero que nos den otro lugar para vivir". "Hay muchos niños y gente grande que no puede estar tirada en la calle", concluyeron.