1. Manzur acusa a Cambiemos de clientelismo por las PASO

“No han aparecido en dos años, y faltando (pocos) días (para las elecciones) vienen con los camiones a querer entregar comida y casas. La gente se da cuenta de que no quieren ayudar a los tucumanos; lo hacen por la elección”, lanzó ayer el gobernador, Juan Manzur. Las críticas del jefe del Ejecutivo provincial radican en que los funcionarios locales del Gobierno nacional anticiparon que no suspenderán la ejecución del programa federal “Ayudas Urgentes”. “Espero que dejen de hacer cosas que no corresponden”, añadió Manzur, durante un recorrido en el que estuvo acompañado por el precandidato a diputado Osvaldo Jaldo. Ayer, los dirigentes peronistas Hugo Balceda y Juan Eduardo Rojas presentaron una denuncia por presuntos delitos electorales en contra de Cano y de la representante local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Costa.