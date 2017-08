3. El PE frena una decena de leyes, según los legisladores

Según legisladores del oficialismo y de la oposición, son al menos 10 las leyes que ya están sancionadas, pero no tienen impacto en la realidad. ¿El motivo? Que el Poder Ejecutivo (PE) no las reglamenta o directamente no las aplica. “Son vetos tácitos, no expresos”, alertó Claudio Viña (Fuerza Republicana). “Estas normas deben ser puestas en ejecución; las están esperando muchos tucumanos”, afirmó la radical Adela Estofán, afín a Cambiemos. En el listado aparecen, por ejemplo, la declaración de Emergencia en Violencia de Contra la Mujer, la creación de los Quioscos Saludables en colegios y escuelas, los Foros Vecinales de Seguridad, los controles del plan “Droga Cero al Volante” y el régimen de Juego Responsable de Tucumán. El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Regino Amado, aseveró que “las intenciones de todas las leyes son buenas, pero a veces no se las puede implementar de inmediato”. De todas formas, se mostró predispuesto a reunirse con los legisladores por el tema.